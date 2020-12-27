Хабиб рассказал, чем его разочаровал Конор Макгрегор

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем его разочаровал экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
«Треш-ток Конора? Во время боя он много говорил. Но когда я начал давить его, он сразу поменял режим и начал рассказывать, что это „просто бизнес“. Я даже был немного разочарован. Ожидал, что в плане психологии он более жёсткий.
Когда я начал его забивать и говорить с ним, он отвечал, что это бизнес. Выглядело так, будто он пытается избежать настоящего избиения. Примерно так, как провинившийся сын пытается оправдать себя перед глазами разозлившегося отца. Психология — очень мощный инструмент", — приводит слова Нурмагомедова портал MMA News.
Напомним, Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октябре 2018 года. Тогда Хабиб победил приёмом в четвёртом раунде.
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