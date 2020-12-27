Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль Альварес проведёт следующий поединок 27 февраля 2021 года, сообщает BoxingScene. Об этом рассказал тренер мексиканца Эдди Рейносо. Соперником Канело станет Авни Йылдырым.

«Йылдырым — следующий обязательный претендент по версии WBC. Авни — отличный боец и готов драться с лучшими. Мы готовы к нему, почему нет», — приводит слова Рейносо BoxingScene.

Турецкий боксёр последний раз появлялся на ринге в феврале 2019 года, тогда он техническим решением проиграл Энтони Дирреллу. Всего на профессиональном ринге он провёл 23 встречи, победив 21 раз. Альварес последний раз появлялся на ринге 19 декабря, тогда он победил Каллума Смита.

Ожидается, что бой Альвареса с Йылдырымом состоится в родной для Сауля Гвадалахаре.