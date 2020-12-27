Усик хочет встретиться с Уайлдером

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик признался, что хотел бы провести встречу с бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.

«Я бы хотел встретиться со многими боксёрами, к примеру с Деонтеем Уайлдером. Что касается обвинений Деонтея в адрес Тайсона Фьюри, не хочу их комментировать, но думаю, что Уайлдер проиграл справедливо. Фьюри в тот вечер был лучше», — приводит слова Усика BoxingScene.

Напомним, Уайлдер после досрочного поражения от Тайсона Фьюри обвинял британца во всяческих трюках. В частности, Деонтей предположил, что в перчатках соперника были скрыты утяжелители. Кроме того, он заявил, что вода, используемая им во время поединка, была отравлена.