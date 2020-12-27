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Исмаилов: поругал своих близких, есть ребята, которые не сдержали себя

Исмаилов: поругал своих близких, есть ребята, которые не сдержали себя
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о недавнем конфликте с Владимиром Минеевым. Боец выразил сожаление, что Минеев подвергся нападению со стороны толпы.

«Обидно, что кто-то вмешался, кто-то лезет. Очень обидно, мне это очень не понравилось. Мне мешали. Наверное, люди думали, что они хотят мне помочь, но они мне мешали. Когда я дрался с Александром Tvtkmzytyrj, который на 23 кг был тяжелее меня, или со Штырковым, который вообще гигант, мне никто не помогал, я сам справился. И здесь я бы сам справился. Да, я поругал своих близких. Есть ребята, которые не сдержали себя, я их поругал. Произошло так, как произошло.

А то, что было после этого… Когда я был в клетке, то не понимал, что Владимира продолжают бить. Мне было грустно, что люди так сильно хотят бить его, что так много людей хотят бить его. Ему нужно призадуматься, почему столько людей хотели его побить. Мне неприятно было это видеть. Это очень плохо, нельзя так делать, нельзя так нападать на человека. Мне неприятно, что его так били. Я его видел после, Минеев в порядке. Но он продолжает спрашивать, будем ли мы драться", — сказал Исмаилов на видео, размещённом на его канале в YouTube.

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