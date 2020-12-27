Макгрегор показал, как готовится к бою с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на своей странице в «Инстаграме» выложил целую серию фотографий, на которых запечатлено, как он готовится к поединку с Дастином Порье.
«Солидная работа в 18-унцовых перчатках. Я снова на коне. Адаптируюсь к часовому поясу, рассчитываю весовую шкалу. Провалился в подготовке — готовься к провалу. Никаких шансов. Я готовлю шедевр», — написал ирландец.
Соответствующий пост доступен на его странице в «Инстаграме».
Напомним, встреча Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье пройдёт 23 января 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 257. Конор проведёт первый поединок с января 2020 года, тогда он победил Дональда Серроне.
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