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«Хабиб — человек слова». Порье верит, что бой с Конором Макгрегором может стать титульным

«Хабиб — человек слова». Порье верит, что бой с Конором Макгрегором может стать титульным
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье считает, что его предстоящий поединок с Конором Макгрегором может стать титульным. Американец убеждён, что чемпион лиги Хабиб Нурмагомедов сдержит слово и не вернётся в октагон. Таким образом, пояс, вероятнее всего, станет вакантным.

«Хабиб — человек слова. Если он сказал, что ушёл, то, скорее всего, это так. Чувствую, что наш с Конором бой может стать титульным. Он бывший чемпион. Я бывший временный чемпион, который хочет вернуть пояс себе. Последний раз мы проигрывали лишь действующему чемпиону. Так что не знаю. Как бы то ни было, я не обращаю на всё это внимание, просто знаю, что 23 января меня ждёт поединок с одним из лучших бойцов мира», — приводит слова Порье BJ Penn.

Схватка Макгрегор — Порье возглавит турнир UFC 257.

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