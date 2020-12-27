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Журнал The Ring признал бой Ломаченко — Лопес апсетом года

Журнал The Ring признал бой Ломаченко — Лопес апсетом года
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Престижный журнал The Ring определил апсет года. Таким поединком была названа встреча за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Бой прошёл 17 октября 2020 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Встреча прошла все 12 раундов. Лопес владел ощутимым преимуществом в первых шести из них, во второй половине украинец прибавил, но для победы этого не хватило. Все судьи отдали победу Лопесу, причём одна из них отдала Ломаченко лишь один раунд, что вызвало скандал.

Ломаченко лишился всех трёх поясов, а Лопес стал абсолютным чемпионом. Теофимо отказывается давать реванш украинцу и, вероятнее всего, проведёт следующий поединок в Австралии с Джорджем Камбососом.

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