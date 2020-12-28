Исмаилов объявил о готовности провести реванш с Минеевым и назвал желаемый гонорар

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что готов провести матч-реванш с Владимиром Минеевым. Напомним, в октябре 2018 года бой Исмаилова и Минеева завершился вничью.
«Мне нравится эта история, я хочу бой с Минеевым. Мы оставим этот шум вокруг ситуации. Но здесь должны сойтись цифры.
30 миллионов — мне, 15 миллионов — Минееву. Это нормальная история. Думаю, что при таких условиях бой можно потихоньку организовывать на август. Но ситуация сейчас такая, что только цифры могут перечеркнуть бой с Александром Шлеменко», — цитирует Исмаилова ТАСС.
Напомним, ранее в декабре Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Позднее каждого из них оштрафовали на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.
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