Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала яркое фото в откровенном купальнике
Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует у пальмы на фоне пляжа.
«Пять тысяч комментариев — и я покажу ножки», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.
Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля 2020 года на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
Пейдж Ванзант в откровенном купальнике свалила мужа в бассейн. Фото
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