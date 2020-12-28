«Он меня взбесил». Исмаилов раскрыл подробности драки с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал драку с другим бойцом MMA Владимиром Минеевым, которая случилась на турнире в Москве.
«После одного из поединков в октагоне появился Минеев и вырвал микрофон у бойца. Честно говоря, я думал, что он произнесёт какие-то слова поддержки, но Владимир начал кричать и требовать, чтобы я вышел в клетку.
Его поведение меня просто взбесило. Он повёл себя неуважительно по отношению к парню, который только что проиграл. В итоге я сделал движение в сторону Минеева, а он среагировал. Так и начался конфликт», — рассказал Исмаилов в своём YouTube-канале.
Напомним, ранее в декабре Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Бойцов доставили в полицию. Позднее каждого из них оштрафовали на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.
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