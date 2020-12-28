Брат Магомедшарипова: в UFC не хотят давать титульный бой Забиту

Хасан Магомедшарипов, брат российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, выразил мнение, что Забит давно заслужил чемпионский бой в промоушене. По его словам, в UFC просто не хотят давать Забиту право сразиться за пояс.
«Он, конечно, расстроен тем, что не дерётся давно. У него уже больше года простой. Он просто терпеливо ждёт, когда ему дадут соперника. Думаю, он давно заслужил чемпионский бой, но полагаю, что в UFC этого не хотят», — приводит слова Хасана Магомедшарипова ТАСС.
Обладателем пояса UFC в полулёгком весе является Алекс Волкановски.
29-летний Магомедшарипов выступает в смешанных единоборствах с 2012 года. Последний поединок он провёл в ноябре 2019 года, победив Келвина Каттара. Всего на его счету 18 побед и одно поражение в MMA.
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