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Хабиб Нурмагомедов: когда мафия засыпает, я выезжаю в город

Хабиб Нурмагомедов: когда мафия засыпает, я выезжаю в город
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой показано, как он катается на электросамокате по ночному городу.

«Когда мафия засыпает, я выезжаю в город. Не всегда, но выезжаю», — подписал он фотографию.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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