«Как я и говорил в прошлом году». Адесанья признан бойцом года по версии World MMA Awards
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья был выбран бойцом года по версии Fighters Only World MMA Awards.
«Он сделал это снова… Как я и говорил в прошлом году», — написал Адесанья в своём «твиттере».
Посмотреть фото можно в «твиттере» Исраэля Адесаньи.
Исраэль Адесанья свой последний поединок провёл с Пауло Костой на UFC 253. Бой завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз: в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро.
Следующий поединок Адесанья должен провести на турнире UFC 259, который пройдёт 6 марта 2021 года. Соперником Исраэля станет чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович, на кону будет стоять титул чемпиона в полутяжёлом весе.
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