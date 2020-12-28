«Как я и говорил в прошлом году». Адесанья признан бойцом года по версии World MMA Awards

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья был выбран бойцом года по версии Fighters Only World MMA Awards.



«Он сделал это снова… Как я и говорил в прошлом году», — написал Адесанья в своём «твиттере».

Посмотреть фото можно в «твиттере» Исраэля Адесаньи.

Исраэль Адесанья свой последний поединок провёл с Пауло Костой на UFC 253. Бой завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз: в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро.



Следующий поединок Адесанья должен провести на турнире UFC 259, который пройдёт 6 марта 2021 года. Соперником Исраэля станет чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович, на кону будет стоять титул чемпиона в полутяжёлом весе.