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Джошуа: хочу подраться с Фьюри, победить его дважды, а затем побороться за титул WBO

Джошуа: хочу подраться с Фьюри, победить его дважды, а затем побороться за титул WBO
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа заявил, что если ему придётся отказаться от титула WBO в пользу Александра Усика, то он всё равно будет в будущем драться за этот пояс.

«Будут ли люди волноваться, если я откажусь от пояса в пользу Усика? Не знаю, придётся ли мне это сделать, но я бы не хотел, потому что я на пути к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Но я знаю, что если я побью Фьюри, то я всё равно буду драться за титул WBO, в этом будет моя цель. Я хочу подраться с Фьюри, победить его дважды, а затем побороться за титул WBO», — приводит слова Энтони Джошуа The Sun.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

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