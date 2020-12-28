Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб Нурмагомедов: не хотел бы, чтобы была вероятность моего возвращения

Хабиб Нурмагомедов: не хотел бы, чтобы была вероятность моего возвращения
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможности своего возвращения в октагон.

«Мы с Даной на связи и момент с вакантным поясом не обсуждали. Это из-за того, что они хотят, чтобы я продолжал. Это и ясно, я девять лет был в лиге и не проигрывал. У меня есть некая история, большая база фанатов. Я их не виню, и их желание понятно. Уговаривают, не буду скрывать, но в этом нет ничего удивительного.

Предлагают условия и бойцов, но бойцами удивить тяжело. Половину из топ-10 я закончил досрочно. А так да, повторюсь, есть условия и предложения. Через пару недель будем с Даной обсуждать все моменты. Не хотел бы, чтобы была вероятность моего возвращения.

Подрался бы разве что с Мухаммедом Али, но его нет с нами», — сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020