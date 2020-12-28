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Хабиб включил Конора в топ-3 бойцов UFC в лёгком весе

Хабиб включил Конора в топ-3 бойцов UFC в лёгком весе
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов включил Конора Макгрегора в тройку сильнейших бойцов лёгкого веса в UFC.

«Мой топ-3? В лёгком весе всегда была конкуренция. В этом году были: возвращение Конора в январе, потом Гэтжи дрался с Тони, после этого вернулся Порье. Мой бой. Вес всегда был интересным. В данный момент топ-три: Дастин, Конор и Ислам Махачев. Эти трое — лучшие в мире в лёгком весе.

Больше всего шансов на пояс у победителя пары Конор — Порье. Против кого — тяжёлый вопрос», — сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал у Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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