Хабиб включил Конора в топ-3 бойцов UFC в лёгком весе

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов включил Конора Макгрегора в тройку сильнейших бойцов лёгкого веса в UFC.



«Мой топ-3? В лёгком весе всегда была конкуренция. В этом году были: возвращение Конора в январе, потом Гэтжи дрался с Тони, после этого вернулся Порье. Мой бой. Вес всегда был интересным. В данный момент топ-три: Дастин, Конор и Ислам Махачев. Эти трое — лучшие в мире в лёгком весе.



Больше всего шансов на пояс у победителя пары Конор — Порье. Против кого — тяжёлый вопрос», — сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».



Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал у Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.