Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором самым важным в своей карьере

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал бой с Конором Макгрегором самым важным в своей карьере.



«Самый важный бой — против Конора. Мы доказали всему миру, что мы и моя команда, вся страна, можем конкурировать на высшем уровне и у нас будет много чемпионов. В тот момент жизнь изменилась, стало много внимания. Наш бой смотрел весь мир. Мы побили рекорд ЧМ 2018 года. Лет пятнадцать назад, если бы мы такое обсуждали, что бой побьёт рекорд ЧМ, все бы сказали, что это фантазия. Он побил все рекорды.



На первом месте был результат, но есть обе стороны. С моей стороны тоже была раскрутка. Может быть, невидимая. Я гонял вес, готовился и заставлял его стучать. Говорят только люди, которые не хотят моего успеха. Я заставил его сдаться. Я тоже там был, если что», — сказал Нурмагомедов в эфире Матч ТВ.