Хабиб: не заметил поздравления Конора после победы над Гэтжи

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов признался, что пропустил поздравление от Конора Макгрегора после победы над Джастином Гэтжи.
«Самым важным и неожиданным поздравлением было от Владимира Владимировича. Когда президент самой большой страны поздравляет — это внушительно.
Поздравления Конора не заметил, нужно проверить. Может, пропустил», — сказал Нурмагомедов в эфире Матч ТВ.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал у Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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