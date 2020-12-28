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Хабиб — о драке Исмаилова с Минеевым: другие не должны были лезть в клетку

Хабиб — о драке Исмаилова с Минеевым: другие не должны были лезть в клетку
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку между бойцами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве.

«Между Исмаиловым и Минеевым — раскрутка, а что касается других, то они не должны были лезть в клетку. Многие скажут: «Почему Хабиб это комментирует? Он сам так делал». Но в Лас-Вегасе нас было пятеро, я прыгал один на всю команду Конора, там были и полиция, и охрана. Но суть не в этом. После боя с Конором, отец сказал, что остался недоволен моим поступком. Я хотел увернуться от его слов, но он сказал мне: «Пройдёт время, и ты придёшь к тому, что я говорю».

Если даже это делаю я — не значит, что это можно. То, что плохо, — это плохо, и неважно, ты это сделал или твой товарищ. Подобное мы не должны устраивать, на нас смотрят молодые и берут пример.

Хочу всем посоветовать быть более сдержанными и контролировать свои эмоции», — сказал Нурмагомедов в эфире Матч ТВ.

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