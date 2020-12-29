Суд обязал Артёма Лобова выплатить более 5 млн рублей своему бывшему менеджеру

Бывший боец UFC Артём Лобов должен будет выплатить более пяти миллионов рублей российскому менеджеру Артёму Харланову.
Иск Харланова к Лобову был удовлетворён в марте. Лобов обжаловал этот вердикт, но получил отказ, после чего решение суда вступило в законную силу.
«В данном решении отражено, что боец не исполнял условия контракта надлежащим образом, а именно не выплачивал обозначенное в контракте менеджерское вознаграждение, а также вел переговоры о своих последующих боях с третьими лицами в обход подписанному агентскому соглашению. Судебное рассмотрение длилось более года, так как представители Лобова всячески затягивали судебный процесс, до последнего отрицая тот факт, что Лобов подписал данное агентское соглашение», — цитирует релиз Gagarin Sports Management «Р-Спорт».
Кроме того, менеджер планирует подать дополнительный иск на сумму более 10 миллионов рублей.
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