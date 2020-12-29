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Бетербиев сообщил о переносе боя с Дейнесом из-за заражения коронавирусом

Бетербиев сообщил о переносе боя с Дейнесом из-за заражения коронавирусом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев сообщил, что из-за своего заражения коронавирусом запланированный на 30 января 2021 года поединок с немцем Адамом Дейнесом будет перенесён.

«Дорогие друзья! К сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего будет перенесён на неопределённое время. Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку», — сообщил Бетербиев в своём «инстаграме».

Напомним, что бой Бетербиев — Дейнес изначально должен был состояться в октябре, но из-за травмы россиянина сорвался.

Последний раз Артур бился в октябре 2019 года и досрочно победил Александра Гвоздика.

Бетербиев подтвердил, что 30 января встретится с Дейнесом в Москве
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