Бетербиев сообщил о переносе боя с Дейнесом из-за заражения коронавирусом
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев сообщил, что из-за своего заражения коронавирусом запланированный на 30 января 2021 года поединок с немцем Адамом Дейнесом будет перенесён.
«Дорогие друзья! К сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего будет перенесён на неопределённое время. Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку», — сообщил Бетербиев в своём «инстаграме».
Напомним, что бой Бетербиев — Дейнес изначально должен был состояться в октябре, но из-за травмы россиянина сорвался.
Последний раз Артур бился в октябре 2019 года и досрочно победил Александра Гвоздика.
Бетербиев подтвердил, что 30 января встретится с Дейнесом в Москве
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
02:08
-
00:45
-
00:00
- 28 декабря 2020
-
22:53
-
22:00
-
20:46
-
20:24
-
19:44
-
19:42
-
18:57
-
17:55
-
15:02
-
14:01
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:16
-
09:37
-
09:01
-
00:54
- 27 декабря 2020
-
23:56
-
22:40
-
21:36
-
20:51
-
19:32
-
18:41
-
18:13
-
16:42
-
15:46
-
14:48
-
12:57
-
12:00
-
10:44
-
09:56
-
07:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам