Бетербиев сообщил о переносе боя с Дейнесом из-за заражения коронавирусом

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев сообщил, что из-за своего заражения коронавирусом запланированный на 30 января 2021 года поединок с немцем Адамом Дейнесом будет перенесён.

«Дорогие друзья! К сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего будет перенесён на неопределённое время. Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку», — сообщил Бетербиев в своём «инстаграме».

Напомним, что бой Бетербиев — Дейнес изначально должен был состояться в октябре, но из-за травмы россиянина сорвался.



Последний раз Артур бился в октябре 2019 года и досрочно победил Александра Гвоздика.