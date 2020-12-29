Шлеменко: толчок Хабибу дал Конор

Российский боец MMA Александр Шлеменко предположил, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вряд ли стал бы настолько популярен, если бы не бой с Конором Макгрегором и последовавшая за ним потасовка.

«Если бы Хабиб выступал, предположим, в категории до 93 килограммов или ещё какой-то, где не было бы Конора Макгрегора, получилась бы такая шумиха, такой огромный бой? Скорее всего, нет. Могло быть по-другому. Соглашусь, что толчок Хабибу дал Конор.

Сейчас, после их боя, наверное, они оба популярны в Америке. Хабиб получил очень большую популярность после этого поединка именно потому, что после него была стычка. Такого Америка не видела», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.

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