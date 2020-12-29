Хабиб Нурмагомедов назвал главных претендентов на пояса UFC из России
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто из российских бойцов, по его мнению, сможет завоевать пояс промоушена в 2021 году.
«Я бы отметил четырёх бойцов. В весе 57 кг будет Аскар Аскаров, в 61 кг у нас уже чемпион есть – это Пётр Ян, 66 кг – Забит (Магомедшарипов. — Прим. «Чемпионата»), в 70 кг уже в конце года должен быть Ислам Махачев, и, я думаю, стоит отметить 77 кг – Хамзата Чимаева.
Вот эти четыре бойца заслуживают, и им вполне по силам к концу следующего года уже быть в роли чемпионов UFC», — рассказал Нурмагомедов в интервью, размещённом в «инстаграме» журналиста Игоря Лазорина.
Чимаев показал фото с поясом UFC
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