Источник: бой Чимаев — Эдвардс опять сорвался

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, не сможет выйти в октагон в ночь с 20 на 21 января мск, когда должен состояться его поединок с Леоном Эдвардсом. Об этом сообщает шведское издание Front Kick, ссылаясь на собственные источники.

Это уже второй срыв боя Чимаев — Эдвардс. Бойцы должны были сразиться 19 декабря, но тогда поединок отменили из-за коронавируса у британца. Сообщается, что теперь бой срывается из-за Чимаева.

Напомним, Хамзат Чимаев стал одним из главных открытий UFC в 2020 году. Проведя в лиге три боя, он завоевал три досрочные победы. При этом спортсмен умудрился нанести более 200 ударов и пропустить только три. 19 декабря бой с участием Чимаева должен был возглавить последний турнир UFC в году. Но соперник Хамзата, представитель топ-3 полусреднего веса Леон Эдвардс, заразился коронавирусом. В итоге схватку пришлось перенести.

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