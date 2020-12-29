Первый тренер Конора Макгрегора назвал его главный талант

Фил Сатклифф, первый тренер по боксу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал о главном таланте ирландца.
«В чём был его главный талант? Способность читать удары и не пропускать их. Рабочая этика, он умел слушать. Всегда обращал внимание на нюансы, потом отрабатывал их. Его голова работает, как компьютер. И пахота.
Он работал безумно много. Посмотрите, что он сделал со своим телом. Найдите его ранние фото и сравните с тем, какой он сейчас. Он превратился в машину. Он выглядит как супергерой из комиксов. Просто машина», — сказал Сатклифф в интервью YouTube-каналу The Mac Life.
Следующий бой Макгрегор проведёт в январе 2021 года, его соперником будет Дастин Порье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал Порье в первом раунде.
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