Первый тренер Конора Макгрегора назвал его главный талант

Фил Сатклифф, первый тренер по боксу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал о главном таланте ирландца.

«В чём был его главный талант? Способность читать удары и не пропускать их. Рабочая этика, он умел слушать. Всегда обращал внимание на нюансы, потом отрабатывал их. Его голова работает, как компьютер. И пахота.

Он работал безумно много. Посмотрите, что он сделал со своим телом. Найдите его ранние фото и сравните с тем, какой он сейчас. Он превратился в машину. Он выглядит как супергерой из комиксов. Просто машина», — сказал Сатклифф в интервью YouTube-каналу The Mac Life.

Следующий бой Макгрегор проведёт в январе 2021 года, его соперником будет Дастин Порье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал Порье в первом раунде.

«Не забывай растягиваться». Макгрегор показал яркие фото тренировки перед боем с Порье

Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов 2020 года в UFC на «Чемпионате» и получите подписку на 1 месяц на UFC Fight Pass!