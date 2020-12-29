Чимаев: хочу стать лучшим, выиграть все бои и побыстрее закончить. Как Хабиб

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, заявил, что намерен повторить путь обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, на счету которого 29 побед в 29 поединках.

«Хочется побыстрее стать лучшим бойцом мира, выиграть все свои бои и побыстрее закончить карьеру, чтобы мама не волновалась.

Думаю, уход Хабиба — это самый хороший вариант. Нужно стараться так уйти, на победе», — приводит слова Чимаева Sport24.

Напомним, Хамзат Чимаев стал одним из главных открытий UFC в 2020 году. Проведя в лиге три боя, он завоевал три досрочные победы. При этом спортсмен умудрился нанести более 200 ударов и пропустить только три. 19 декабря бой с участием Чимаева должен был возглавить последний турнир UFC в году. Но соперник Хамзата, представитель топ-3 полусреднего веса Леон Эдвардс, заразился коронавирусом. В итоге схватку пришлось перенести.

Источник: бой Чимаев — Эдвардс опять сорвался

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