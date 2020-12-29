Чимаев: хочу стать лучшим, выиграть все бои и побыстрее закончить. Как Хабиб

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, заявил, что намерен повторить путь обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, на счету которого 29 побед в 29 поединках.
«Хочется побыстрее стать лучшим бойцом мира, выиграть все свои бои и побыстрее закончить карьеру, чтобы мама не волновалась.
Думаю, уход Хабиба — это самый хороший вариант. Нужно стараться так уйти, на победе», — приводит слова Чимаева Sport24.
Напомним, Хамзат Чимаев стал одним из главных открытий UFC в 2020 году. Проведя в лиге три боя, он завоевал три досрочные победы. При этом спортсмен умудрился нанести более 200 ударов и пропустить только три. 19 декабря бой с участием Чимаева должен был возглавить последний турнир UFC в году. Но соперник Хамзата, представитель топ-3 полусреднего веса Леон Эдвардс, заразился коронавирусом. В итоге схватку пришлось перенести.
Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов 2020 года в UFC на «Чемпионате» и получите подписку на 1 месяц на UFC Fight Pass!
- 29 декабря 2020
-
16:31
-
15:23
-
13:23
-
13:03
-
12:00
-
11:02
-
10:18
-
09:40
-
09:00
-
02:08
-
00:45
-
00:00
- 28 декабря 2020
-
22:53
-
22:00
-
20:46
-
20:24
-
19:44
-
19:42
-
18:57
-
17:55
-
15:02
-
14:01
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:16
-
09:37
-
09:01
-
00:54
- 27 декабря 2020
-
23:56
-
22:40
-
21:36
-
20:51
-
19:32
-
18:41