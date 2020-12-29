Напарник Конора: готов поставить жизнь, что во втором бою Макгрегор победит Хабиба

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, поделился мыслями о возможном повторном противостоянии ирландца с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, Конор во второй схватке более чем уверенно разделается с Хабибом.
«Не думаю, что второй поединок будет близким по конкуренции. Если у Конора будет тот же настрой, что и сейчас, этот бой не будет близким. Поверьте мне, я знаю, что умеет делать Макгрегор. Хабиб — однообразный боец, Конор в пяти раундах переработает его. Посмотрите, насколько хорош был Макгрегор в последнем поединке. С правильным настроем и правильным тренировочным лагерем бой не будет конкурентным. Готов поставить жизнь, что во втором бою Макгрегор победит Хабиба», — приводит слова Дэниса BJPenn.
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