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Тим Цзю назвал боксёров, с которыми хотел бы встретиться

Тим Цзю назвал боксёров, с которыми хотел бы встретиться
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF Тим Цзю признался, что не обращает внимания на выпады австралийского боксёра Майкла Зерафы. По словам Цзю-младшего, он настраивается на поединки или с чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Патриком Тейшейрой, или с первым номером рейтинга Брайаном Кастаньо.

«Мой предыдущий поединок с Боуином Морганом стал для меня элиминатором. На мой взгляд, в моём списке должно быть два имени — Брайан Кастаньо и Патрик Тейшейра.

Хочу драться с соперниками из топ-5. У моих менеджеров есть планы. В конце концов, Зерафа только что проиграл Джеффу Хорну, и теперь он будет драться с Энтони Мандайном. Так что у него есть собственный мирок", — приводит слова Цзю-младшего BoxingScene.

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