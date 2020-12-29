Тим Цзю назвал боксёров, с которыми хотел бы встретиться
Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF Тим Цзю признался, что не обращает внимания на выпады австралийского боксёра Майкла Зерафы. По словам Цзю-младшего, он настраивается на поединки или с чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Патриком Тейшейрой, или с первым номером рейтинга Брайаном Кастаньо.
«Мой предыдущий поединок с Боуином Морганом стал для меня элиминатором. На мой взгляд, в моём списке должно быть два имени — Брайан Кастаньо и Патрик Тейшейра.
Хочу драться с соперниками из топ-5. У моих менеджеров есть планы. В конце концов, Зерафа только что проиграл Джеффу Хорну, и теперь он будет драться с Энтони Мандайном. Так что у него есть собственный мирок", — приводит слова Цзю-младшего BoxingScene.
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