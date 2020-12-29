Холланд и Луке выразили готовность заменить Чимаева в бою с Эдвардсом

Сегодня, 29 декабря, в СМИ появилась информация, что боец UFC Хамзат Чимаев не сможет выступить 20 января 2021 года на турнире лиги в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, его поединок с Леоном Эдвардсом в очередной раз сорвался.
Однако Эдвардс всё же может выступить на «Бойцовском острове». Готовность заменить Хамзата Чимаева выразили Кевин Холланд и Висенте Луке.
«Слышал, в гостинице на „Бойцовском острове“ появилась свободная комната и нужен настоящий боец на 20 января?» — написал Холланд на своей странице в «Твиттере».
«Готов принять реванш с Эдвардсом. Знаю, что болельщики с удовольствием посмотрят такой бой», — написал Луке.
Холланд в 2020 году провёл пять поединков и победил во всех из них. Луке же последний раз появлялся в октагоне в августе 2020 года и нокаутировал Рэнди Брауна.
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