Арум назвал бойца, который станет «лицом бокса»
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что серебряный призёр Олимпийских игр, бывший чемпион мира в полулёгком весе Шакур Стивенсон станет «лицом бокса».
«Запомните мои слова, Шакур Стивенсон в конце концов станет лицом бокса. У него потрясающий талант. На данном этапе карьеры он лучше, чем был Флойд Мейвезер в этом же возрасте. Мы занимались карьерой Флойда более 10 лет.
Я в восторге от Стивенсона. От его окружения, семьи, тренера, менеджера, его дедушки. Все работают вместе, чтобы сделать Шакура звездой мирового уровня, и он ею станет", — приводит слова функционера Boxingnews24.
Стивенсон после завоевания титула в полулёгком весе перебрался во второй полулёгкий дивизион (до 59 кг).
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