Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Ян увеличил отрыв от Адесаньи в голосовании за звание «Бойца года», но ещё уступает Хабибу

Ян увеличил отрыв от Адесаньи в голосовании за звание «Бойца года», но ещё уступает Хабибу
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

На «Чемпионате» продолжается голосование за выбор лучших бойцов UFC, а также самых ярких и неожиданных событий года.

С 24 декабря все болельщики могут оставить голос на специальной странице, выбрав главных звёзд в семи номинациях.

«Лучший боец» (мужчины), «Лучший боец» (женщины), «Прорыв года», «Апсет года», «Сабмишен года», «Нокаут года», «Бой года».

После пяти дней голосования во всех номинациях определены лидеры. В голосовании за звание бойца года по-прежнему лидирует чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (51%), на втором месте — чемпион в легчайшем весе Пётр Ян (22%), который нарастил отрыв от ближайшего преследователя в лице Исраэля Адесаньи (16%).

Лучший боец (мужчины)

1. Хабиб Нурмагомедов — 51%
2. Пётр Ян — 22%
3. Исраэль Адесанья — 16%
4. Дейвисон Фигередо — 9%
5. Ян Блахович — 2%

Лучший боец (женщины)

1. Валентина Шевченко — 66%
2. Аманда Нуньес — 20%
3. Вейли Жанг — 8%
4. Маккензи Дёрн — 4%
5. Аманда Рибас — 2%

Нокаут года

1. Хоакин Бакли — 45%
2. Коди Гарбрандт — 20%
3. Конор Макгрегор — 15%
4. Фрэнсис Нганну — 14%
5. Кевин Холлэнд — 6%

Апсет года

1. Джастин Гэтжи — 63%
2. Ян Блахович — 16%
3. Дейвисон Фигередо — 12%
4. Марлон Вера — 7%
5. Шана Добсон — 2%

Сабмишен года

1. Хабиб Нурмагомедов — 53%
2. Шавкат Рахмонов — 18%
3. Ариана Липски — 12%
4. Александр Романов — 11%
5. Лиана Джоджуа — 6%

Прорыв года

1. Хамзат Чимаев — 64%
2. Кевин Холлэнд — 20%
3. Александр Романов — 11%
4. Гига Чикадзе — 3%
5. Мераб Двалишвили — 3%

Бой года

1. Джастин Гэтжи vs Тони Фергюсон — 51%
2. Дастин Порье vs Дэн Хукер — 18%
3. Вейли Жанг vs Йоанна Енджейчик — 16%
4. Дейвесон Фигередо vs Брэндон Морено — 14%
5. Висенте Локе vs Нико Прайс — 1%

Голосование продлится до 9 января 2021 года, так что у вас есть время изменить ситуацию в пользу понравившихся кандидатов. Голосуйте и делитесь ссылкой с друзьями, чтобы поддержать любимого бойца.

Кроме того, сразу после голосования вам будет доступен промокод на месяц бесплатного доступа на видеосервис UFC Fight Pass с тысячами часов лучших поединков всех времён.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020