Ян увеличил отрыв от Адесаньи в голосовании за звание «Бойца года», но ещё уступает Хабибу

На «Чемпионате» продолжается голосование за выбор лучших бойцов UFC, а также самых ярких и неожиданных событий года.

С 24 декабря все болельщики могут оставить голос на специальной странице, выбрав главных звёзд в семи номинациях.



«Лучший боец» (мужчины), «Лучший боец» (женщины), «Прорыв года», «Апсет года», «Сабмишен года», «Нокаут года», «Бой года».



После пяти дней голосования во всех номинациях определены лидеры. В голосовании за звание бойца года по-прежнему лидирует чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (51%), на втором месте — чемпион в легчайшем весе Пётр Ян (22%), который нарастил отрыв от ближайшего преследователя в лице Исраэля Адесаньи (16%).

Лучший боец (мужчины)



1. Хабиб Нурмагомедов — 51%

2. Пётр Ян — 22%

3. Исраэль Адесанья — 16%

4. Дейвисон Фигередо — 9%

5. Ян Блахович — 2%



Лучший боец (женщины)



1. Валентина Шевченко — 66%

2. Аманда Нуньес — 20%

3. Вейли Жанг — 8%

4. Маккензи Дёрн — 4%

5. Аманда Рибас — 2%



Нокаут года



1. Хоакин Бакли — 45%

2. Коди Гарбрандт — 20%

3. Конор Макгрегор — 15%

4. Фрэнсис Нганну — 14%

5. Кевин Холлэнд — 6%



Апсет года



1. Джастин Гэтжи — 63%

2. Ян Блахович — 16%

3. Дейвисон Фигередо — 12%

4. Марлон Вера — 7%

5. Шана Добсон — 2%



Сабмишен года



1. Хабиб Нурмагомедов — 53%

2. Шавкат Рахмонов — 18%

3. Ариана Липски — 12%

4. Александр Романов — 11%

5. Лиана Джоджуа — 6%



Прорыв года



1. Хамзат Чимаев — 64%

2. Кевин Холлэнд — 20%

3. Александр Романов — 11%

4. Гига Чикадзе — 3%

5. Мераб Двалишвили — 3%



Бой года



1. Джастин Гэтжи vs Тони Фергюсон — 51%

2. Дастин Порье vs Дэн Хукер — 18%

3. Вейли Жанг vs Йоанна Енджейчик — 16%

4. Дейвесон Фигередо vs Брэндон Морено — 14%

5. Висенте Локе vs Нико Прайс — 1%

Голосование продлится до 9 января 2021 года, так что у вас есть время изменить ситуацию в пользу понравившихся кандидатов. Голосуйте и делитесь ссылкой с друзьями, чтобы поддержать любимого бойца.



Кроме того, сразу после голосования вам будет доступен промокод на месяц бесплатного доступа на видеосервис UFC Fight Pass с тысячами часов лучших поединков всех времён.