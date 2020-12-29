Ян увеличил отрыв от Адесаньи в голосовании за звание «Бойца года», но ещё уступает Хабибу

На «Чемпионате» продолжается голосование за выбор лучших бойцов UFC, а также самых ярких и неожиданных событий года.
С 24 декабря все болельщики могут оставить голос на специальной странице, выбрав главных звёзд в семи номинациях.
«Лучший боец» (мужчины), «Лучший боец» (женщины), «Прорыв года», «Апсет года», «Сабмишен года», «Нокаут года», «Бой года».
После пяти дней голосования во всех номинациях определены лидеры. В голосовании за звание бойца года по-прежнему лидирует чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (51%), на втором месте — чемпион в легчайшем весе Пётр Ян (22%), который нарастил отрыв от ближайшего преследователя в лице Исраэля Адесаньи (16%).
Лучший боец (мужчины)
1. Хабиб Нурмагомедов — 51%
2. Пётр Ян — 22%
3. Исраэль Адесанья — 16%
4. Дейвисон Фигередо — 9%
5. Ян Блахович — 2%
Лучший боец (женщины)
1. Валентина Шевченко — 66%
2. Аманда Нуньес — 20%
3. Вейли Жанг — 8%
4. Маккензи Дёрн — 4%
5. Аманда Рибас — 2%
Нокаут года
1. Хоакин Бакли — 45%
2. Коди Гарбрандт — 20%
3. Конор Макгрегор — 15%
4. Фрэнсис Нганну — 14%
5. Кевин Холлэнд — 6%
Апсет года
1. Джастин Гэтжи — 63%
2. Ян Блахович — 16%
3. Дейвисон Фигередо — 12%
4. Марлон Вера — 7%
5. Шана Добсон — 2%
Сабмишен года
1. Хабиб Нурмагомедов — 53%
2. Шавкат Рахмонов — 18%
3. Ариана Липски — 12%
4. Александр Романов — 11%
5. Лиана Джоджуа — 6%
Прорыв года
1. Хамзат Чимаев — 64%
2. Кевин Холлэнд — 20%
3. Александр Романов — 11%
4. Гига Чикадзе — 3%
5. Мераб Двалишвили — 3%
Бой года
1. Джастин Гэтжи vs Тони Фергюсон — 51%
2. Дастин Порье vs Дэн Хукер — 18%
3. Вейли Жанг vs Йоанна Енджейчик — 16%
4. Дейвесон Фигередо vs Брэндон Морено — 14%
5. Висенте Локе vs Нико Прайс — 1%
Голосование продлится до 9 января 2021 года, так что у вас есть время изменить ситуацию в пользу понравившихся кандидатов. Голосуйте и делитесь ссылкой с друзьями, чтобы поддержать любимого бойца.
Кроме того, сразу после голосования вам будет доступен промокод на месяц бесплатного доступа на видеосервис UFC Fight Pass с тысячами часов лучших поединков всех времён.
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