Эдвардс отреагировал на очередной срыв поединка с Чимаевым
Боец UFC Леон Эдвардс отреагировал на очередной срыв поединка с Хамзатом Чимаевым, обратившись к чеченцу со шведским паспортом через «Твиттер».
«Отдыхай, Хамзат. Уверен, скоро мы встретимся. Но всё же хочу подраться на турнире 20 января 2021 годана „Бойцовском острове“. Давайте сделаем это», — написал британец.
Напомним, встреча Чимаева с Эдвардсом должна была возглавить турнир UFC на «Бойцовском острове» 20 января, но сегодня, 29 декабря, стало известно, что Хамзат не сможет принять участие в шоу. Причина этого пока остаётся неизвестной. Добавим, что схватка Чимаева и Эдвардса срывается уже не первый раз. Соперники должны были встретиться 19 декабря 2020 года, но Леон заразился коронавирусом.
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