Хабиб рассказал об ощущениях, которые испытывал перед боем с Конором
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на «сториз» Хабиба Набиева, который разместил на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором запечатлены Нурмагомедов и Конор Макгрегор за несколько минут до их схватки.
Чемпион UFC сделал репост этой «сториз» на свою страницу наложив на неё следующую запись:
«Момент, когда мои физические возможности и ментальная стойкость сошлись на одном уровне» — написал Нурмагомедов.
Напомним, Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов встретились в октябре 2018 года. Россиянин остановил соперника в четвёртом раунде, проведя приём. После он дважды защитил титул, после чего объявил о завершении карьеры. Невзирая на это, СМИ и эксперты не перестают обсуждать возможный реванш бойцов.
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