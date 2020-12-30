Нурмагомедов – о встрече с Джикией: аккуратно посидели, попили чай, обсудили футбол

32-летний российский действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о встрече с футболистом московского «Спартака» Георгием Джикией.

«Аккуратно посидели, попили чай, обсудили футбол», — гласит подпись Хабиба к публикации в «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал у Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.



27-летний защитник московского «Спартака» в текущем сезоне принял участие в 19 встречах за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился 2 результативными передачами.