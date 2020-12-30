Анкалаев может встретиться с Крыловым 27 февраля на турнире UFC Fight Night

Журналист ESPN Брэтт Окамото в «Твиттере» сообщает, что появилась информация о том, что на турнире UFC Fight Night, запланированном на 27 февраля 2021 года, может состояться встреча бойцов полутяжелой весовой категории — Никиты Крылова и россиянина Магомеда Анкалаева.
«Это, возможно, будет весёлый бой. Анкалаев — потенциальная темная лошадка в дивизионе. Посмотрим, продлит ли он свою победную серию, состоящую из 5 выигранных боёв», — прокомментировал возможный поединок журналист.
28-летний россиянин Магомед Анкалаев провёл в MMA 15 боёв, потерпев поражение лишь в одном из них. В своём последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 254, он нокаутировал Иона Куцелабу.
Никита Крылов в последнем поединке 14 марта 2020 года на UFC Fight Night 170 единогласным решением судей победил Джонни Уокера. Всего он провёл на профессиональной сцене ММА 33 боя, одержав 26 побед.
- 30 декабря 2020
-
04:12
-
01:24
-
00:24
- 29 декабря 2020
-
23:27
-
22:14
-
21:59
-
20:55
-
19:42
-
18:42
-
17:26
-
16:31
-
15:23
-
13:23
-
13:03
-
12:00
-
11:02
-
10:18
-
09:40
-
09:00
-
02:08
-
00:45
-
00:00
- 28 декабря 2020
-
22:53
-
22:00
-
20:46
-
20:24
-
19:44
-
19:42
-
18:57
-
17:55
-
15:02
-
14:01
-
13:00
-
12:00
-
11:00