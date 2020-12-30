Анкалаев может встретиться с Крыловым 27 февраля на турнире UFC Fight Night

Журналист ESPN Брэтт Окамото в «Твиттере» сообщает, что появилась информация о том, что на турнире UFC Fight Night, запланированном на 27 февраля 2021 года, может состояться встреча бойцов полутяжелой весовой категории — Никиты Крылова и россиянина Магомеда Анкалаева.

«Это, возможно, будет весёлый бой. Анкалаев — потенциальная темная лошадка в дивизионе. Посмотрим, продлит ли он свою победную серию, состоящую из 5 выигранных боёв», — прокомментировал возможный поединок журналист.

28-летний россиянин Магомед Анкалаев провёл в MMA 15 боёв, потерпев поражение лишь в одном из них. В своём последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 254, он нокаутировал Иона Куцелабу.

Никита Крылов в последнем поединке 14 марта 2020 года на UFC Fight Night 170 единогласным решением судей победил Джонни Уокера. Всего он провёл на профессиональной сцене ММА 33 боя, одержав 26 побед.