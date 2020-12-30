Бой Холланда и Брансона станет главным на турнире UFC в марте
Поединок в среднем весе между Дереком Брансоном и Кевином Холландом станет главным событием турнира UFC, который состоится 20 марта, сообщает ESPN.
Поединок пройдёт в 5-раундовом формате, оба спортсмена достигли договорённости о проведении этой встречи.
36-летний Дерек Брансон имеет серию из трёх побед. Его последний поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом ранее не знавшего поражений Эдмена Шахбазяна. 28-летний Кевин Холланд одержал пять побед подряд, в последней из них две недели назад в первом раунде победив Жакаре Соузу.
В настоящий момент Брансон и Холланд занимают седьмую и десятую строчки в рейтинге средневесов UFC.
Ранее Холланд выразил готовность заменить Хамзата Чимаева в бою с Леоном Эдвардсом 20 января 2021 года.
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