«Какой смысл?» Исмаилов отказался пожимать руки с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал драку с другим бойцом MMA Владимиром Минеевым, которая случилась на турнире в Москве.
«Какой смысл нам пожимать руки? Мы пожали руки в Турции. Нас обвиняли, что мы это спланировали, хайпанули. Вопрос о том, что мы пытались хайпануть, мы убили, пожав руки.
Вот сейчас Минеев делал всё для того, чтобы разогревать этот момент, ситуацию с нашим противостоянием. Какой смысл мне пожимать с ним руки? Я оставляю этот фон как разогрев, который он пытался устроить.
Пусть эта ситуация остаётся без рукопожатий. А когда вопрос коснётся нашего нового противостояния, то это и будет фоном для разогрева, для роликов, где мы зацепились, закусились и не пожимали друг другу руку», — сказал Исмаилов в интервью, выложенном в «инстаграме» журналиста Игоря Лазорина.
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