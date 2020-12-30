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«Какой смысл?» Исмаилов отказался пожимать руки с Минеевым

«Какой смысл?» Исмаилов отказался пожимать руки с Минеевым
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал драку с другим бойцом MMA Владимиром Минеевым, которая случилась на турнире в Москве.

«Какой смысл нам пожимать руки? Мы пожали руки в Турции. Нас обвиняли, что мы это спланировали, хайпанули. Вопрос о том, что мы пытались хайпануть, мы убили, пожав руки.

Вот сейчас Минеев делал всё для того, чтобы разогревать этот момент, ситуацию с нашим противостоянием. Какой смысл мне пожимать с ним руки? Я оставляю этот фон как разогрев, который он пытался устроить.

Пусть эта ситуация остаётся без рукопожатий. А когда вопрос коснётся нашего нового противостояния, то это и будет фоном для разогрева, для роликов, где мы зацепились, закусились и не пожимали друг другу руку», — сказал Исмаилов в интервью, выложенном в «инстаграме» журналиста Игоря Лазорина.

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