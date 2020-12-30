Поветкин: я не собираюсь драться с Усиком. Разве больше не с кем?

Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлой весовой категории, заявил, что его не интересует поединок с украинцем Александром Усиком.

«Я не собираюсь с ним драться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним отличные приятельские отношения», — приводит слова Поветкина «Р-Спорт».

Поветкин добавил, что помимо Усика ещё есть боксёры, с которыми он не захотел бы выйти на ринг, но не назвал имён.

«Трудно сказать… Но такие боксёры, конечно, есть. При этом скажу так: я никогда не выбирал соперника.

Ну вот останемся мы вдвоём с Усиком, и тогда нам придётся боксировать… Но, надеюсь, этого не будет», — добавил он.

41-летний Поветкин провёл 39 поединков в профессиональном боксе, одержав в них 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью.