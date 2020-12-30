Хабиб Нурмагомедов показал фото из Сан-Франциско

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в Сан-Франциско. На фото Хабиб стоит крайний справа, второй слева — его двоюродный брат Умар Нурмагомедов, также боец смешанных единоборств.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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