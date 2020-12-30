Валуев ответил на вопрос, стоит ли Нурмагомедову возобновить карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил на вопрос, имеет ли смысл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову возобновлять карьеру.

«Я не советчик человеку, стоит ли ему делать то или другое. Он сам решает, необходимо ему продолжить или закончить. На сегодняшний день им самим было сказано, что он её завершил», — цитирует Валуева «Р-Спорт».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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