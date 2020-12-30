Минеев: окружение Исмаилова характеризует его как нельзя лучше

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал конфликт с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Напомним, спортсмены устроили драку на турнире в Москве, который состоялся в минувшие выходные, представители команды Исмаилова напали на Минеева.

«Соревноваться в проявлении жалости к себе не хочу. Я не понимаю, почему так произошло, и ситуация была не очень красивая. Не хотелось оказаться в её центре, тем более с продолжением на федеральном канале. Тут совокупность факторов.

Пересматривая видео, я понимаю, что больше половины непричастны к ММА и были зрителями, даже не все болеют за Магу. В такой вспышке они проявили себя. Окружение Исмаилова характеризует его как нельзя лучше», — рассказал Минеев в прямом эфире в своём «инстаграме».