Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Минеев: окружение Исмаилова характеризует его как нельзя лучше

Минеев: окружение Исмаилова характеризует его как нельзя лучше
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал конфликт с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Напомним, спортсмены устроили драку на турнире в Москве, который состоялся в минувшие выходные, представители команды Исмаилова напали на Минеева.

«Соревноваться в проявлении жалости к себе не хочу. Я не понимаю, почему так произошло, и ситуация была не очень красивая. Не хотелось оказаться в её центре, тем более с продолжением на федеральном канале. Тут совокупность факторов.

Пересматривая видео, я понимаю, что больше половины непричастны к ММА и были зрителями, даже не все болеют за Магу. В такой вспышке они проявили себя. Окружение Исмаилова характеризует его как нельзя лучше», — рассказал Минеев в прямом эфире в своём «инстаграме».

«Какой смысл?» Исмаилов отказался пожимать руки с Минеевым
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020