Минеев: окружение Исмаилова характеризует его как нельзя лучше

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал конфликт с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Напомним, спортсмены устроили драку на турнире в Москве, который состоялся в минувшие выходные, представители команды Исмаилова напали на Минеева.
«Соревноваться в проявлении жалости к себе не хочу. Я не понимаю, почему так произошло, и ситуация была не очень красивая. Не хотелось оказаться в её центре, тем более с продолжением на федеральном канале. Тут совокупность факторов.
Пересматривая видео, я понимаю, что больше половины непричастны к ММА и были зрителями, даже не все болеют за Магу. В такой вспышке они проявили себя. Окружение Исмаилова характеризует его как нельзя лучше», — рассказал Минеев в прямом эфире в своём «инстаграме».
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