«То, что они так могут опуститься...» Минеев подробно рассказал о драке с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал конфликт с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Напомним, спортсмены устроили драку на турнире в Москве, который состоялся в минувшие выходные, представители команды Исмаилова напали на Минеева.

«Мы говорим, что он нанёс удар не первым? Давайте посмотрим ход событий: Мага начал первым дёргаться. Он первым дёрнулся, и я отстранился микрофоном. Если мы говорим о том, кто начал первым.

Что ему остаётся говорить? Исмаилов предлагает тот формат, который не вывозит. Формат — треш-ток, и он в нём не состоятелен, ему выбежали помогать. Потому что понимают, чем противостояние кончится. У него не хватает выдержки и нервов в противостоянии со мной. Он делает необдуманные поступки, и ничего не остаётся, чтобы свалить всю вину на меня.

Я считаю, что я ответил равносильно тому, как он меня дёрнул. Ему не нужно совершать такие действия в отношении меня. Он может это делать с теми, кого знает, а для меня это неприемлемо. Я цивильно подошёл заранее и сказал: «Я тебя вызову, и сделаем красиво в клетке». Если он привык дёргать, пусть оставит это для них. Со мной такие шутки не проходят. К драке я был готов, мне смешно, когда мне кидают слова, что я защищал кого-то. Все видели, с какой яростью они бросались и у них ничего не получалось. Все слова, которые я слышу, что он не понимает, откуда столько людей, и обвинения в провокации — детский лепет. Что ты сделал, чтобы эта ситуация не продолжалась? Я оставался взаимен и был спокоен.

Получилось, что мне удалось отстраниться, перевести Магу в партер, потом нас накрыли кучи тел. Потом вышли люди и оттащили от этой толпы. Со стороны казалось смешным и забавным. Страшных травм не было, по моему лицу это видно.

Я понимал, с кем имею дело, но то, что они вот так могут опуститься, — инсайд», — рассказал Минеев в прямом эфире в своём «инстаграме».