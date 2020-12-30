Минеев обвинил Исмаилова в разжигании межнациональной розни

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал конфликт с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Напомним, спортсмены устроили драку на турнире в Москве, который состоялся в минувшие выходные, представители команды Исмаилова напали на Минеева.
«Нужно понимать, кто говорит о том, что я был пьян. Это говорят ребята Исмаилова, которые были с ним в начале потасовки. Не складывается ощущение, что они были в состоянии опьянения? Все люди, которые там были, считают верным это, и у них не остается ничего, кроме обвинений.
Если бы я был в каком-то состоянии, то это зафиксировали бы сотрудники провоохранительных органов. Я был чист, это не про меня. Сразу работают стереотипы: мол, русский — значит пьёт. Исмаилов разжигает межнациональную рознь. Мага много дискутировал, но и с реакцией Алиева я не согласен.
Из Ульяновска было много людей, нечисть через них не прошла, и я себя хорошо чувствую. Витя Самаркин и Виталий Минаков тоже были рядом. На камеру они не попали в таком количестве», — рассказал Минеев в прямом эфире в своём «инстаграме».
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