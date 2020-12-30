Минеев назвал сумму, за которую откажется от боя с Исмаиловым

Российский боец MMA Владимир Минеев заявил, что откажется от поединка с Магомедом Исмаиловым, если тот даст ему 20 млн рублей.

«Я могу отстать за 20 миллионов, пусть отдаст деньги — и я оставлю его в покое. С гонорарами согласен, но пусть 20, и я отстану. Если наш бой не состоится, Маге нужно будет сделать публичное медийное харакири.

Я соглашусь, что у нас разная медийка с Магой. Его публика была напоказ. Та публика, которая за меня, не меньше, чем у него. Они просто не всегда сидят в «Инстаграме» и высказывают мнение. Мы говорим об односторонней статистике, которая идёт с одной стороны.

Мага подтирает комментарии и избегает боя. Один из путей победы — бой со Шлеменко. Я не думаю, что там вообще ведутся разговоры. По крайней мере у меня есть инфа о том, что Шлеменко об этом не знает. Это всё ширма, чтобы избежать меня», — сказал Минеев в прямом эфире в своём «инстаграме».