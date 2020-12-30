Минеев: наши отношения с Исмаиловым — финишная прямая к бою. Или он уйдёт в неизвестность

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал конфликт с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Напомним, спортсмены устроили драку на турнире в Москве, который состоялся в минувшие выходные, представители команды Исмаилова напали на Минеева.
«Наши отношения с Магой — финишная прямая к бою. Или финишная прямая, что Исмаилов уйдёт в неизвестность. Если он не примет бой, конечно.
Это неприемлемо для ММА, и я бы хотел донеси до всех зрителей, родителей и фанатов. Такие ситуации вообще не должны происходить. Каждому промоушену нужно работать с фанатами. Русских не было? Их было много, но они себя не проявляли подобным образом. Никто не хочет гражданской войны, остальные просто оттаскивали», — сказал Минеев в прямом эфире в своём «инстаграме».
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