Минеев — Исмаилову: я не Штырков. Нужно думать, кого ты дёргаешь

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что Магомеду Исмаилову не стоило вести себя с ним как с Иваном Штырковым. В минувшие выходные Минеев и Исмаилов подрались на турнире по MMA в Москве.

Напомним, на дуэли взглядов перед боем Исмаилов не удержался от ложных движений в адрес Штыркова.

«Со Штырковым он тоже делал ложные движения? Я не Штырков. Нужно думать, кого ты дёргаешь.

Моя бойцовская карьера не строится вокруг Исмаилова. Пункт в виде него есть, но сейчас о серьёзности проведения трудно думать. Он избегает боя. У нас есть план на следующий бой, и Исмаилов там под большим вопросом. Следующий бой мой ставлю на май-июнь. Может, Василевский или Бархударян», — сказал Минеев в своём «инстаграме».