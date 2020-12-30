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Николай Валуев рассказал, какие блюда стоят у него на столе в Новый год

Николай Валуев рассказал, какие блюда стоят у него на столе в Новый год
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, какие блюда обычно стоят у него на новогоднем столе.

«В нашей семье нет каких-то принципиальных новогодних блюд. Поэтому мы спокойно относимся к этой ситуации.

При этом мы придерживаемся старых советских традиций, когда на столе должны быть и салат оливье, и холодец. Мы эти блюда готовим, но никакой обязательности при этом не соблюдаем.

В последние годы я порой готовил тушёную лосятину, которую на охоте добыл сам. Самому приготовить? Нет, такого нет. Всё зависит от того количества времени, которое у меня есть в этот день. Я могу что-то приготовить, но для меня не принципиально, что же именно», — цитирует Валуева «Р-Спорт».

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