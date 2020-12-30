Чемпион ACA — о санкциях США: Америка не может говорить мне, где драться

Американский чемпион российского промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) в тяжёлом весе Тони Джонсон заявил, что не собирается прекращать выступления в промоушене, несмотря на санкции со стороны США.



«Русские всегда могут найти решение. Я видел санкционный лист. Но думаю, Америка не может говорить мне, где драться, она же не платит мне деньги. Мы решим этот вопрос. Я не собираюсь прекращать драться в ACA. Мне нравится эта компания, у меня нет проблем с ней. Думаю, всё будет хорошо. Санкции меня не пугают. В России я зарабатываю хорошие деньги и собираюсь продолжать выступать в ACA.



Санкции — это небольшая проблема. Проблема в том, что они могут не выпустить меня в Россию, чтобы я выступил в ACA, сказав, что я не могу. Но, думаю, мы что-нибудь придумаем и решим этот вопрос, и я продолжу драться в ACA. Как я сказал ранее, мне нравится эта компания, я чувствую себя там королём, они меня любят, я чемпион — не могу оставить пояс, буду защищать его. Я понимаю, что многих американцев это может пугать, но меня это не пугает. Я буду готов подраться в марте», — приводит слова Джонсона Sport24.