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Диллон Дэнис: Чимаев просил несколько боёв за вечер, а теперь выбыл, прищемив палец

Диллон Дэнис: Чимаев просил несколько боёв за вечер, а теперь выбыл, прищемив палец
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, поделился мыслями об отмене поединка шведского бойца Хамзата Чимаева и Леона Эдвардса.

«Хамзат говорил: позвольте мне драться с несколькими соперниками в один вечер, или дайте мне драться каждую неделю. Но теперь выбывает из боя, прищемив палец», — написал Дэнис в своём «твиттере».

Напомним, встреча Чимаева с Эдвардсом должна была возглавить турнир UFC на «Бойцовском острове» 20 января, но сегодня, 29 декабря, стало известно, что Хамзат не сможет принять участие в шоу. Причина этого пока остаётся неизвестной. Добавим, что схватка Чимаева и Эдвардса срывается уже не первый раз. Соперники должны были встретиться 19 декабря 2020 года, но Леон заразился коронавирусом.

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