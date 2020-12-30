Чимаев: Джонс сам попросил сфотографироваться со мной

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, рассказал, как Джон Джонс попросил его сделать с ним фотографию.



«Джонс сам подошёл ко мне и спросил, можно ли фотку сделать? Сказал, что хочет это сделать до того, как я стану чемпионом. Он сделал фото со своего телефона, я — со своего. Мы сфотографировались. Он пожелал удачи, сказал, что я хороший боец и что он видит меня чемпионом», — сказал Чимаев в интервью, размещённом на канале «Ушатайка» в YouTube.



Напомним, Хамзат Чимаев стал одним из главных открытий UFC в 2020 году. Проведя в лиге три боя, он завоевал три досрочные победы. При этом спортсмен умудрился нанести более 200 ударов и пропустить только три. 19 декабря бой с участием Чимаева должен был возглавить последний турнир UFC в этом году. Но соперник Хамзата, представитель топ-3 полусреднего веса Леон Эдвардс, заразился коронавирусом. В итоге схватку пришлось перенести.



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